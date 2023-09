COMPLET – Atelier chaux chanvre : découverte des matériaux biosourcés Musée de plein air des Maisons comtoises Nancray, 13 octobre 2023, Nancray.

COMPLET – Atelier chaux chanvre : découverte des matériaux biosourcés Vendredi 13 octobre, 14h00 Musée de plein air des Maisons comtoises Sur inscription

CET ATELIER EST COMPLET !

​ Date : 13 octobre 2023

Lieu : Nancray – Musée de maisons Comtoises (20min de Besançon)

Inscriptions : https://forms.gle/QWgzpEZK65Tvv4nf8

S’adapter aux changements climatiques, c’est apprendre à utiliser des matériaux de construction biosourcés disponibles localement. Vivre la transition énergétique, c’est se tourner vers une pratique, différente de la « tendance lourde ».

Lors de cette demi-journée organisée durant les Journées Nationales de l’Architecture, nous vous proposons d’apprendre les gestes techniques pour réaliser une correction thermique faite de chanvre et de chaux avec un professionnel de la construction biosourcée : Jean-Michel Biancamaria.

Préparez-vous à mettre la main à la patte, tenue de chantier exigée ! Le coût de participation à cet atelier est de 11€ (6€ pour l’entrée tarif réduit au musée et 5€ pour l’organisation). Nous remercions le musée qui nous accueille et nous prête ses murs !

Musée de plein air des Maisons comtoises Rue du Musée Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 55 29 77 http://www.maisons-comtoises.org https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-Plein-Air-des-Maisons-Comtoises/108609622494858 [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/QWgzpEZK65Tvv4nf8 »}] [{« link »: « https://forms.gle/QWgzpEZK65Tvv4nf8 »}, {« link »: « https://forms.gle/QWgzpEZK65Tv4nf8 »}] Le musée des Maisons comtoises est composé de 35 édifices des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, originaires de toute la Franche-Comté : fermes, ateliers, four banal, chapelle… Par leur reconstruction, ces bâtiments ont retrouvé une nouvelle vie et un nouveau sens pour le plaisir des petits et des grands. Ils représentent les principaux types d’architecture rurale franc-comtoise, propre aux différents terroirs. Chacun d’eux témoigne de ce lien unique entre une société et son environnement. Le musée des maisons comtoises est un musée de plein air situé dans un parc de 15 ha. Des jardins à thème : jardin historique, jardin des légumes oubliés, jardins des simples, jardin des plantes textiles et tinctoriales, potager de montagne, jardin des pommes de terre. Toutes les plantes sont cultivées selon les principes de la culture biologique. Un environnement paysager de charme : étang, sous-bois, sentiers, verger, haies en font un lieu de promenade et de détente. Parc de stationnement (Gratuit, autocars et particuliers) Bus Ginko sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

Maison de l’habitat du Doubs