Découverte du musée à la belle étoile Musée de plein air des maisons comtoises, 13 mai 2023, Nancray. Découverte du musée à la belle étoile Samedi 13 mai, 20h00 Musée de plein air des maisons comtoises Dans une ambiance intimiste propice à la découverte, poussez les portes des maisons et profitez d’un moment unique. Musée de plein air des maisons comtoises Rue du musée, 25360 Nancray Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 55 29 77 http://www.maisons-comtoises.org Découvrez sur 15 ha un musée éco’logique unique en France. Authentique fruitière à comté, ferme à tuyé, maison de grès rose et son charri, grange à colombage… pas moins de trente édifices traditionnels comtois des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, avec mobilier d’époque, ont été démontés de leur lieu d’origine et remontés sur le site. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Musée des maisons comtoises

