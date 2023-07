Visite en LSF de l’exposition 20 000 lieues sous les mers Musée de Picardie Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Visite en LSF de l’exposition 20 000 lieues sous les mers Musée de Picardie Amiens, 17 septembre 2023, Amiens. Visite en LSF de l’exposition 20 000 lieues sous les mers Dimanche 17 septembre, 11h00 Musée de Picardie sur inscription Visite en LSF par une interprête et une médiatrice du musée. Exposition 20 000 lieues sous les mers. Musée de Picardie 2, rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971428 [{« type »: « email », « value »: « musu00e9edepicardie@amiens-metropole.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 @agence Avril Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Musée de Picardie Adresse 2, rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Ville Amiens Departement Somme Lieu Ville Musée de Picardie Amiens

Musée de Picardie Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/