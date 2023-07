La fabrique des fonds marins Musée de Picardie Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme La fabrique des fonds marins Musée de Picardie Amiens, 16 septembre 2023, Amiens. La fabrique des fonds marins 16 et 17 septembre Musée de Picardie entrée libre Dans le cadre de l’exposition 20 000 lieues sous les mers, les enfants sont invités à fabriquer leur monde marin. Atelier en accès libre, gratuit et sans réservation Musée de Picardie 2, rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971428 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Musée de Picardie Adresse 2, rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Ville Amiens Departement Somme

