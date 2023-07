Visite « histoire et architecture du musée » Musée de Picardie Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Visite « histoire et architecture du musée » Musée de Picardie Amiens, 16 septembre 2023, Amiens. Visite « histoire et architecture du musée » 16 et 17 septembre Musée de Picardie sur inscription Envie de découvrir ce lieu autrement ? Cette visite sur l’histoire et l’architecture du musée est faite pour vous ! Durée : 1h Musée de Picardie 2, rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971428 [{« type »: « email », « value »: « museedepicadie@amiens-metropole.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 @Amiens Métropole Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Musée de Picardie Adresse 2, rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Ville Amiens Departement Somme Lieu Ville Musée de Picardie Amiens

