Visite libre du Musée de Picardie Musée de Picardie Amiens, 16 septembre 2023, Amiens.

Visite libre du Musée de Picardie 16 et 17 septembre Musée de Picardie

Le Musée de Picardie est considéré depuis son ouverture en 1867 comme étant l’un des plus beaux musées de province. Conçu sur le modèle du Louvre de Napoléon III, il réunit et présente de riches collections d’archéologie, de sculptures, d’objets d’art et de peintures, invitant à un voyage depuis le paléolithique jusqu’à nos jours.

Musée de Picardie 2, rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971428

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@Amiens Métropole