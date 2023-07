Visite libre de l’exposition 20 000 lieues sous les mers Musée de Picardie Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Visite libre de l’exposition 20 000 lieues sous les mers Musée de Picardie Amiens, 16 septembre 2023, Amiens. Visite libre de l’exposition 20 000 lieues sous les mers 16 et 17 septembre Musée de Picardie Une exposition immersive pour découvrir les secrets du roman. Le Musée de Picardie consacre une exposition inédite au célèbre roman de Jules

Verne, Vingt mille lieues sous les mers en partenariat avec la Bibliothèque nationale

de France, qui prête à cette occasion le manuscrit original de l’ouvrage. L’exposition propose de suivre l’histoire de ce livre, de sa première idée à sa notoriété hors

du commun. Les visiteurs plongeront à la découverte de la personnalité de Jules Verne, de ses sources d’inspiration et du contexte culturel et scientifique du temps. Centrée autour d’une évocation monumentale du Nautilus, bâtie par les équipes du Musée de Picardie, la scénographie permettra au public d’entrer dans l’intrigue du roman et de plonger avec ses personnages dans les fonds

marins inexplorés. Musée de Picardie 2, rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971428 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @Amiens Métropole Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Musée de Picardie Adresse 2, rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Ville Amiens Departement Somme Lieu Ville Musée de Picardie Amiens

Musée de Picardie Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/