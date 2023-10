Le conservatoire s’invite au musée de Picardie Musée de Picardie Amiens, 13 mai 2023, Amiens.

Le conservatoire s’invite au musée de Picardie Samedi 13 mai, 19h30 Musée de Picardie

Le partenariat initié avec le CRR se poursuit en 2023 avec au programme des intermèdes chant, danse, théâtre et musique !

Musée de Picardie 2 Rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971400 http://www.museedepicardie.fr https://www.facebook.com/MuseePicardie;https://www.instagram.com/museedepicardie Construit entre 1855 et 1867 par les architectes Henri Parent et Arthur Diet, financé par des loteries organisées par la Société des Antiquaires de Picardie, le Musée de Picardie, véritable joyau du style éclectique, a été conçu à la fois comme un lieu destiné à recueillir les antiquités de la région et les collections de peinture de la Ville, comme un palais sur le modèle du nouveau Louvre de Napoléon III et comme un monument élevé à toutes les gloires et au génie de la Picardie. Il présente des collections permettant un voyage depuis la Préhistoire à nos jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Musée de Picardie