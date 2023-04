Photos Jean-Marie Viaud Musée de peinture de Saint-Frajou Castelnau-de-Lévis Catégories d’Évènement: Castelnau-de-Lévis

Installation des photographies de Jean-Marie Viaud dans le patio du musée à 18h. Visite guidée. Musée de peinture de Saint-Frajou Place de la Mairie, 31230 Saint-Frajou, Occitanie, France Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie 561792028 http://www.musee-saint-frajou.com/ © Musée de peinture de Saint-Frajou Le Musée de Peinture de Saint-Frajou, Haute-Garonne, est un musée municipal. Il abrite trois salles d’exposition. Deux salles d’exposition permanente avec une sélection de peintures de Ksenia Milicevic et une salle réservée aux expositions temporaires. Le musée a aussi une Médiathèque, une Pinacothèque, la résidence pour les artistes et une boutique. Saint Frajou est situé dans le Comminges à 35 km au Nord-est de Saint-Gaudens et à 7 km de l’Isle-en-Dodon. Le musée de peinture de Saint Frajou est à l’emplacement de l’ancienne école communale, au centre du village, tout proche de la place principale et de la mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

