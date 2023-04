Concert dansé Musée de Paléontologie Christian Guth Chilhac Catégories d’Évènement: Chilhac

Haute-Loire

Concert dansé Musée de Paléontologie Christian Guth, 13 mai 2023, Chilhac. Concert dansé Samedi 13 mai, 18h30 Musée de Paléontologie Christian Guth Entrée libre Concert dansé : Mafila Ko et les Soeurs Alcalines Collectif Mange-Minutes, avec le soutien de la DRAC Musée de Paléontologie Christian Guth Rue du Chateau, 43380 Chilhac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 47 26 https://www.museechilhac.com/ https://www.facebook.com/museedechilhac Mammouths méridionaux, mastodontes d’Auvergne, Eucladocéros et autres mammifères se côtoient dans ce petit musée ne présentant que des ossements fossiles trouvés à Chilhac stationnement sur le parking à l’entrée du village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 ©Bruno Liénard

Détails Catégories d’Évènement: Chilhac, Haute-Loire Autres Lieu Musée de Paléontologie Christian Guth Adresse Rue du Chateau, 43380 Chilhac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Chilhac Departement Haute-Loire Lieu Ville Musée de Paléontologie Christian Guth Chilhac

Musée de Paléontologie Christian Guth Chilhac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilhac/

Concert dansé Musée de Paléontologie Christian Guth 2023-05-13 was last modified: by Concert dansé Musée de Paléontologie Christian Guth Musée de Paléontologie Christian Guth 13 mai 2023 Chilhac Musée de Paléontologie Christian Guth Chilhac

Chilhac Haute-Loire