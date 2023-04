carré de fouilles Musée de Paléontologie Christian Guth Chilhac Catégories d’Évènement: Chilhac

carré de fouilles Musée de Paléontologie Christian Guth, 13 mai 2023, Chilhac. carré de fouilles Samedi 13 mai, 17h30 Musée de Paléontologie Christian Guth sur inscription Venez découvrir le travail d’un paléontologue qui fouille le sol pour en extraire des fossiles de mammouth ! Musée de Paléontologie Christian Guth Rue du Chateau, 43380 Chilhac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 47 26 https://www.museechilhac.com/ https://www.facebook.com/museedechilhac [{« type »: « email », « value »: « barbara@lespiedsaterre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0471774726 »}] Mammouths méridionaux, mastodontes d’Auvergne, Eucladocéros et autres mammifères se côtoient dans ce petit musée ne présentant que des ossements fossiles trouvés à Chilhac stationnement sur le parking à l’entrée du village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

