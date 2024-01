Mithra Musée de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges, samedi 18 mai 2024.

Mithra La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée de Nuits-Saint-Georges

Durant l’année 2024, une classe de 5ème du collège Félix Tisserand est amenée à découvrir le culte de Mithra et le temple dédié à cette divinité sur le site archéologique des Bolards. Plusieurs séances permettent aux jeunes de mieux cerner ce culte, ainsi que la place du temple et son importance pour le site nuiton. Le projet s’appuie sur l’exposition temporaire 2024, qui portera sur le culte de Mithra.

Accompagnés par Julie Bordas, comédienne de la Compagnie Vagabonde, les élèves créent de petites scènes de théâtre en lien avec ce qu’ils auront appris du culte antique.

Ce projet permet de lier la culture et l’archéologie avec le théâtre.

Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier, 21700 Nuits-Saint-Georges, France

