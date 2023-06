Des Vikings et des Normands Musée de Normandie Caen, 1 avril 2023, Caen.

Caen,Calvados

En 2023, le musée de Normandie présentera une exposition intitulée » Vikings et Normands, imaginaires et représentations « .

Vikings et Normands ? Quel est le lien entre les peuples du Nord et les paisibles habitants d’une région de France ? Comment l’envahisseur barbare est-il devenu un ancêtre prestigieux ?

L’exposition raconte le destin singulier des Vikings et des Normands dans l’imaginaire et les représentations. Elle retrace la fabrication des images et la naissance du mythe viking, des sources antiques aux séries et jeux vidéo actuels, de la tapisserie de Bayeux à Thorgal, en passant par les arts décoratifs et la peinture.

Avec plus de 150 objets issus de collections nationales et internationales (Collection royale de Suède, Musée national de Stockholm, Musée d’Orsay, Cité de la Bande Dessinée d’Angoulême, etc.), l’exposition cherche à comprendre le succès universel des Vikings bien au-delà de leurs mers natales ou de leurs terres de conquête.

L’exposition a été réalisée en collaboration avec le Reiss-Engelhorn-Museen de Mannheim (Allemagne), la Réunion des musées métropolitains de Rouen Métropole Normandie et le MuséoSeine de Caux-Seine-Agglo.

Autour de l’exposition : parcours familial, visites, animations, spectacle, livret-jeu, ?

Catalogue de l’exposition disponible : 208 pages, Editions Ouest-France..

Vendredi 2023-04-01 à ; fin : 2023-10-01 . .

Musée de Normandie Salle du rempart – Château

Caen 14000 Calvados Normandie



In 2023, the Museum of Normandy will present an exhibition entitled « Vikings and Normans, Imaginations and Representations ».

Vikings and Normans? What is the link between the peoples of the North and the peaceful inhabitants of a region of France? How did the barbarian invader become a prestigious ancestor?

The exhibition recounts the singular destiny of the Vikings and the Normans in the imagination and in representations. It traces the making of images and the birth of the Viking myth, from ancient sources to current series and video games, from the Bayeux Tapestry to Thorgal, via the decorative arts and painting.

With more than 150 objects from national and international collections (the Royal Swedish Collection, the National Museum of Stockholm, the Musée d’Orsay, the Cité de la Bande Dessinée in Angoulême, etc.), the exhibition seeks to understand the universal success of the Vikings well beyond their native seas or their lands of conquest.

The exhibition was produced in cooperation with the Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim (Germany), the Réunion des musées métropolitains de Rouen Métropole Normandie and MuséoSeine de Caux-Seine-Agglo.

Around the exhibition: family tour, visits, animations, show, booklet games,?

Exhibition catalog available: 208 pages, Editions Ouest-France, 30 euros

En 2023, el Museo de Normandía presentará una exposición titulada « Vikingos y normandos, imaginaciones y representaciones ».

¿Vikingos y normandos? ¿Cuál es el vínculo entre los pueblos del Norte y los pacíficos habitantes de una región de Francia? ¿Cómo se convirtió el invasor bárbaro en un antepasado prestigioso?

La exposición narra el singular destino de vikingos y normandos en la imaginación y en las representaciones. Recorre la creación de imágenes y el nacimiento del mito vikingo, desde las fuentes antiguas hasta las series de televisión y los videojuegos actuales, desde el tapiz de Bayeux hasta Thorgal, pasando por las artes decorativas y la pintura.

Con más de 150 objetos procedentes de colecciones nacionales e internacionales (Colección Real Sueca, Museo Nacional de Estocolmo, Museo de Orsay, Cité de la Bande Dessinée d’Angoulême, etc.), la exposición pretende comprender el éxito universal de los vikingos mucho más allá de sus mares natales o de las tierras de su conquista.

La exposición se ha realizado en colaboración con el Reiss-Engelhorn-Museen de Mannheim (Alemania), la Réunion des musées métropolitains de Rouen Métropole Normandie y el MuséoSeine de Caux-Seine-Agglo.

En torno a la exposición: recorrido familiar, visitas, eventos, espectáculo, folleto-juego, etc

Catálogo de la exposición disponible: 208 páginas, Editions Ouest-France.

Im Jahr 2023 wird das Musée de Normandie eine Ausstellung mit dem Titel « Vikings et Normands, imaginaires et représentations » (Wikinger und Normannen, Vorstellungen und Darstellungen) präsentieren.

Wikinger und Normannen? Welche Verbindung besteht zwischen den Völkern des Nordens und den friedlichen Bewohnern einer Region in Frankreich? Wie wurde aus dem barbarischen Eindringling ein angesehener Vorfahre?

Die Ausstellung erzählt vom einzigartigen Schicksal der Wikinger und Normannen in der Vorstellungswelt und in den Darstellungen. Sie verfolgt die Herstellung von Bildern und die Entstehung des Wikingermythos, von antiken Quellen bis zu aktuellen Serien und Videospielen, vom Wandteppich von Bayeux über Thorgal bis hin zu dekorativen Künsten und der Malerei.

Mit über 150 Objekten aus nationalen und internationalen Sammlungen (Königlich Schwedische Sammlung, Nationalmuseum Stockholm, Musée d’Orsay, Cité de la Bande Dessinée in Angoulême usw.) versucht die Ausstellung, den universellen Erfolg der Wikinger weit über ihre Heimatmeere oder die Länder ihrer Eroberung hinaus zu verstehen.

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim (Deutschland), der Réunion des musées métropolitains de Rouen Métropole Normandie und dem MuséoSeine de Caux-Seine-Agglo realisiert.

Rund um die Ausstellung: Familienparcours, Besichtigungen, Animationen, Show, Spielbuch, ?

Katalog der Ausstellung erhältlich: 208 Seiten, Editions Ouest-France.

