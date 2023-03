Visite guidée : le quiz de la mort Musée de Normandie Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados

Visite guidée : le quiz de la mort Musée de Normandie, 13 mai 2023, Caen. Visite guidée : le quiz de la mort Samedi 13 mai, 20h00 Musée de Normandie Inscription sur place le jour-même, départs à 20h, 21h et 22h, durée 45 min. Affrontez vous lors de l’épreuve du quiz de la mort animé par un médiateur dans les collections du musée. Un jeu d’équipe et de mauvaise foi, mais en bonne compagnie. Alors, prêts à relever le défi ? Jeu accompagné, pour adultes. Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 60 http://www.musee-de-normandie.fr http://www.facebook.com/MuseedeNormandie;http://twitter.com/MuseeNormandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:45:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:45:00+02:00 © Musée de Normandie – Ville de Caen / P. Delval

Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Musée de Normandie Adresse Le Château, 14000 Caen Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville Musée de Normandie Caen

Musée de Normandie Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Visite guidée : le quiz de la mort Musée de Normandie 2023-05-13 was last modified: by Visite guidée : le quiz de la mort Musée de Normandie Musée de Normandie 13 mai 2023 caen Musée de Normandie Caen

Caen Calvados