Visite libre du musée de Normandie Musée de Normandie, 13 mai 2023, Caen. Visite libre du musée de Normandie Samedi 13 mai, 18h00 Musée de Normandie Musée d’histoire et de société, riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le Musée de Normandie présente un panorama de la vie des populations sur le territoire de toute la Normandie, de la Préhistoire aux grandes migrations du haut Moyen Âge, des mutations de l’espace rural jusqu’aux premiers bouleversements de la société industrielle. Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 60 http://www.musee-de-normandie.fr http://www.facebook.com/MuseedeNormandie;http://twitter.com/MuseeNormandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Musée de Normandie – Ville de Caen / P. Delval

