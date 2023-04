Animation jeune public : lancer de hache Musée de Normandie Caen Catégories d’évènement: Caen

Animation jeune public : lancer de hache Samedi 13 mai, 18h00 Musée de Normandie Dans le cadre de l'exposition « Des Vikings et des Normands ».

Avec la Taverne Le Valhalla de Bretteville sur Odon ⇒ Tout public, familles avec enfant dès 10 ans. Salle de l'Echiquier. Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 60 http://www.musee-de-normandie.fr

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

