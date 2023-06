Musée de Morlaix – Visite des chantiers et des réserves Musée de Morlaix Morlaix, 16 septembre 2023, Morlaix.

Musée de Morlaix – Visite des chantiers et des réserves 16 et 17 septembre Musée de Morlaix Visites guidées d’1h30 à 10h, 11h, 14h et 15h30 (limitées à 15 personnes) / Réservation obligatoire.

La visite permettra aux participants de traverser quelques espaces en travaux et les réserves temporaires. L’histoire de l’église et du couvent depuis le XIIe siècle, les étapes du chantier, la conservation des collections et l’histoire de quelques œuvres y seront abordées.

Musée de Morlaix Place des Jacobins, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne https://musee.ville.morlaix.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 88 07 75 »}, {« type »: « email », « value »: « museedemorlaix@villedemorlaix.org »}]

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

