Visite des archives de la Société d'histoire et d'archéologie du Vieux Montmartre

Musée de Montmartre Jardins Renoir
12 rue Cortot 75018 Paris
Paris 75018

Dimanche 17 septembre, 14h30

Gratuit sans réservation (personnes munies d'une entrée jardin ou musée).

Pour les curieux, il sera possible de visiter une partie des archives du Vieux Montmartre qui regorgent de trésors historiques et insolites. Vous découvrirez le fonctionnement des archives et de leur conservation.

Le Musée de Montmartre prend place dans des anciennes maisons de la Butte. Ces résidences, entourées de jardins, furent le lieu de création de nombreux artistes tels qu'Auguste Renoir, Émile Bernard, Raoul Dufy, Charles Camoin, Suzanne Valadon ou Maurice Utrillo. Vous y découvrirez les collections permanentes avec un fonds unique de peintures, affiches et dessins qui vous fera revivre l'histoire de la Butte, l'effervescence artistique de ses ateliers, et l'ambiance de ses célèbres cabarets.

Métro Lamarck-Caulaincourt (ligne 12), Abbesses (ligne 12), Anvers (ligne 2)

