Autour de l’établi : ciseler, sculpter, raboter… Musée de Mirecourt, 3 juin 2023, Mirecourt.

Autour de l’établi : ciseler, sculpter, raboter… 3 et 4 juin Musée de Mirecourt

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap moteur mi

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est

0329378159 http://www.musee-miecourt.fr

Autour de l’établi : ciseler, sculpter, raboter… À la découverte de la gouge et du rabot

En lien avec la séquence de l’exposition « Les gestes de la musique »

Avec du matériel adapté, les enfants deviennent des apprentis luthiers et découvrent la gouge et le rabot, outils utilisé en lutherie et en archèterie. Ils observent et expérimentent ces outils à travers des exercices simples, ludiques et créatifs. Ils découvrent ainsi plusieurs métiers, réalisent de jolis ouvrages et exercent leur dextérité tout en se responsabilisant et en apprenant le respect de l’outil et du travail de précision !

Tout ceci en s’inspirant du jardin du luthier où la famille Gérôme a cultivé son verger et son potager aux côtés de son atelier…

3 et 4 juin :

de 14h à 15h30 : 7-12 ans

de 15h30 à 17h : 3-6 ans

Musée de Mirecourt, Cours Stanislas

Tarif : 1,10 €



©Musée de Mirecourt