Projection du film « Le songe du luthier » Musée de Mirecourt, 1 avril 2023, Mirecourt. Projection du film « Le songe du luthier » Samedi 1 avril, 18h00 Musée de Mirecourt Projection, suivie d’un temps d’échanges avec Pierre Louis et Catherine Louis, productrice et illustratrice. En lui achetant un lot d’érable tout à fait exceptionnel, le luthier suisse Pierre Louis fait une promesse à une ancienne collègue de l’école de lutherie. Avec le bois de ce lot, qui provient d’un même arbre, il réalisera quatre instruments qui constitueront un quatuor à cordes : deux violons, un violoncelle et un alto. Installée au cœur de l’atelier, la caméra de Christophe Ferrux filme les gestes, capte les sons et la chorégraphie subtile qui est celle du luthier à l’œuvre. Au fil des saisons, entre le silence de l’atelier et la musique d’Aurèle Louis, naissent les instruments. Portrait méditatif de cet artisan d’exception, dont le projet ne se contente pas de donner vie à ces quatre instruments d’une même famille, mais les accompagne jusqu’à ce qu’ils jouent ensemble leurs premières notes entre les mains du Casals Quartet. Musée de Mirecourt Cours Stanislas 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « info@musee-mirecourt.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

