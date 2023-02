La fabrication de la musique ! Musée de Mirecourt, 1 avril 2023, Mirecourt.

La fabrication de la musique ! 1 et 2 avril Musée de Mirecourt

Exposition : La fabrication de la musique

Exposition du11 février 2023 au 31 décembre 2024

1973 – 2023 : le Musée de Mirecourt fête ses 50 ans !

Évoquons tout d’abord les différentes périodes de la vie du musée à travers l’histoire de la collection et avec les femmes et les hommes qui ont contribué à sa constitution.

Suivons ensuite le parcours d’un objet au musée : de son traitement « en coulisses » – pour l’étudier, le documenter, l’inventorier, le conserver, le restaurer – à sa présentation « en vitrine » dans le cadre des expositions !

Découvrons comment, au musée, l’instrument de musique peut être envisagé comme un objet musical, esthétique, historique, technique, ou scientifique et comment il peut être source d’inspiration…

Partageons les gestes de la musique, de l’atelier du musée aux salons de musique, des parcours commentés aux ateliers créatifs, aux stages, rencontres et concerts. Un musée pour tous !

Visites en autonomie les 1er et 2 avril 2023, avec des dispostifs pour vous accompagner tout au long de votre parcours.

Entrée libre.

___________

Découvrez un ancien atelier de luthiers !

1er avril de 10h à 12h et de 14h à 18h / 2 avril de 14h à 18h

L’atelier du musée, présenté in situ, à côté du musée, est un ancien atelier de luthiers où ont été fabriquées des guitares et des mandolines. Découvrez l’hsitoire du lieu, accompagnés par un élève-luthier.

Entrée libre.

___________

Le songe du luthier. Un quatuor fait du même bois (instrument, luthier, musicien)

2 avril à 10h30

Pierre Louis, luthier, a fabriqué deux violons, un alto et un violoncelle à partir du bois d’un même arbre. Ces quatre instruments joués ensemble révèlent une harmonie particulière. Le luthier explique le processus de fabrication de ces instruments et les intérêts à fabriquer les instruments d’un quatuor avec le bois d’un même arbre et de les jouer ensemble. Le Quatuor Adastra jouera ces instruments au cours d’un temps de concert.

Avec Pierre Louis, luthier et le Quatuor Adastra : Julien Moquet, 1er violon ; Anne Lombard, 2nd violon ; Marion Abeilhou, alto et Antoine Martynciow, violoncelle

Tout public dès 7 ans

Tarif : 5,5 € │ Famille (jusque 2 adultes et 3 enfants de – 18 ans) : 11 €

___________

Autour de l’établi : ciseler, sculpter, raboter… À la découverte de la gouge et du rabot

1er et 2 avril :

de 14h à 15h30 : 7-12 ans

de 15h30 à 17h : 3-6 ans

Avec du matériel adapté, les enfants deviennent des apprentis luthiers et découvrent la gouge et le rabot, outils utilisé en lutherie et en archèterie. Ils observent et expérimentent ces outils à travers des exercices simples, ludiques et créatifs. Ils découvrent ainsi plusieurs métiers, réalisent de jolis ouvrages et exercent leur dextérité tout en se responsabilisant et en apprenant le respect de l’outil et du travail de précision !

3-12 ans selon les horaires

Tarif : 1,10 €

Musée de Mirecourt Cours Stanislas 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00