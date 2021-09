Minerve Minerve Hérault, Minerve MUSÉE DE MINERVE JEP Minerve Minerve Catégories d’évènement: Hérault

Minerve Hérault Minerve – Visites de l’église de Minerve, par Élodie Bastia (agent d’accueil et de médiation du musée) : samedi 18/09 à 11h30 et à 16h30

Sans réservation, dans la limite des places disponibles (10 personnes max.) – Présentation autour des lampes à huile du musée “Lumière ! S’éclairer dans l’Antiquité”, par Claudine Jacquet (chargée de mission musées du Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles) : dimanche 19/09 à 14h30

Sans réservation, dans la limite des places disponibles (15 personnes max.) – Visites du village de Minerve, par Myriam Parisi (agent d’accueil et de médiation du musée) : samedi 18/09 à 15h30 et dimanche 19/09 à 11h30

Sans réservation, dans la limite des places disponibles (15 personnes max.) dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

