Visite des fouilles archéologiques à l’Ecole des mines (SOUS RESERVE) Musée de minéralogie MINES ParisTech Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite des fouilles archéologiques à l’Ecole des mines (SOUS RESERVE) Musée de minéralogie MINES ParisTech Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite des fouilles archéologiques à l’Ecole des mines (SOUS RESERVE) 16 et 17 septembre Musée de minéralogie MINES ParisTech Sous réserve Musée de minéralogie MINES ParisTech 60 Boulevard Saint-Michel 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 51 91 39 http://www.musee.mines-paristech.fr/Accueil/ Situé dans l’Ecole des Mines, le musée de minéralogie abrite une collection de 100.000 échantillons de minéraux, roches et météorites dans un décor du milieu du XIXe siècle. Il s’agit d’une des plus grande collection mondiale dont la création remonte à 1794. Lignes de bus : 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89. RER B Station : Luxembourg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Détails
Catégorie d'Évènement:
Paris

