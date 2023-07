Découvrez l’histoire géologique et paléontologique de la région Musée de minéralogie – collection de paléontologie Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez l’histoire géologique et paléontologique de la région 16 et 17 septembre Musée de minéralogie – collection de paléontologie Entrée libre

Etes-vous tombé nez à nez avec un ichtyosaure ? Avez-vous déjà vu une dent de mammouth ? Venez admirer une partie des collections de paléontologie dans une salle, fréquentée par les étudiants et les chercheurs. Ces centaines de fossiles et roches, provenant pour la plupart de la région rhénane, permettent de retracer l’histoire géologique et paléontologique de l’Alsace. Prêt pour le voyage ?

Musée de minéralogie – collection de paléontologie Institut de Géologie – 1 rue Blessig, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 85 04 52 http://collections.u-strasbourg.fr Installé depuis 1890, au sein de l’institut de géologie, le musée de minéralogie expose plus de 2500 minéraux provenant du monde entier.

Composées de dizaines de milliers d’échantillons de minéraux, de météorites et de fossiles, rassemblés depuis près de deux siècles, ces archives de l’histoire de la Terre et de la vie témoignent des événements qui ont affecté notre planète depuis sa naissance. Tram C, E arrêt Université.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Collections de paléontologie © Kévin Janneau – jds, unistra