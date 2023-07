Découvrez les savoir-faire du métier de chargé de collections en minéralogie et paléontologie Musée de minéralogie – collection de paléontologie Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Découvrez les savoir-faire du métier de chargé de collections en minéralogie et paléontologie Musée de minéralogie – collection de paléontologie Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. Découvrez les savoir-faire du métier de chargé de collections en minéralogie et paléontologie 16 et 17 septembre Musée de minéralogie – collection de paléontologie Entrée libre Du nettoyage des spécimens à la création d’exposition ou à la documentation des collections : découvrez les différentes facettes du métier de chargé de collections en minéralogie et en paléontologie, en leur présence ! Musée de minéralogie – collection de paléontologie Institut de Géologie – 1 rue Blessig, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 85 04 52 http://collections.u-strasbourg.fr Installé depuis 1890, au sein de l’institut de géologie, le musée de minéralogie expose plus de 2500 minéraux provenant du monde entier. Composées de dizaines de milliers d’échantillons de minéraux, de météorites et de fossiles, rassemblés depuis près de deux siècles, ces archives de l’histoire de la Terre et de la vie témoignent des événements qui ont affecté notre planète depuis sa naissance. Tram C, E arrêt Université. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

