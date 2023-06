Découvrez le patrimoine de Millau de la Préhistoire jusqu’au savoir-faire des gants Musée de Millau et des Grands Causses Millau, 15 septembre 2023, Millau.

Découvrez les collections consacrées à la paléontologie, la Préhistoire et l’archéologie régionales, ainsi qu’à la mégisserie et à la ganterie. Un musée à découvrir en plein cœur du Millau ancien, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Pegayrolles.

Musée de Millau et des Grands Causses Place du Maréchal-Foch, 12100 Millau Millau 12100 Les Combes Hautes Aveyron Occitanie 05 65 59 01 08 http://www.museedemillau.fr Le Musée de Millau et des Grands Causses est installé dans l’Hôtel de Pégayrolles, construit par Jacques Julien de Pégayrolles, Conseiller au Parlement de Toulouse à partir de 1738. Rare hôtel particulier à Millau de style Régence, le bâtiment possède un escalier d’origine qui embellit un plafond et des ferronneries d’époque.

Les fossiles des Grands Causses, les préhistoriques de l’Âge du Cuivre, le peuple gaulois des Rutènes, les poteries de la Graufesenque, les Aragonais du Moyen Âge ont laissé leur empreinte sur l’histoire de la ville et les collections du musée, avant que les mégissiers et les gantiers ne fassent de Millau au XIXe et au XXe siècles la première cité gantière de notre pays.

©MuseedeMillau