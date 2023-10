L’architecture contemporaine en Corse Musée de Mariana Lucciana, 14 octobre 2023, Lucciana.

L’architecture contemporaine en Corse Samedi 14 octobre, 10h00 Musée de Mariana Entrée libre

Conférence autour de l’architecture contemporaine en Corse

animée par Julien Darbon-Patrimonio architecte

en association avec la Maison de l’Architecture de Corse

Découvrez tout d’abord un panorama unique de l’architecture insulaire avec une immersion dans les projets lauréats du Palmarès Régional d’Architecture en Corse – 1ère édition, réalisé par la Maison de l’Architecture Corse

Élargissez ensuite votre horizon avec une exploration des projets phares de l’agence JDP , entre construction et réhabilitation.

Enfin, Pierre André Asara, présentera le riacquistu architectural en cours.

Cette conférence promet une immersion dans le paysage architectural corse, mettant en lumière le dialogue entre patrimoine et innovation.

Venez explorer les subtilités de la conception et la manière dont la culture corse s’exprime à travers ses bâtiments et son territoire.

En partenariat avec le Musée de Mariana

Musée de Mariana Lucciana Lucciana 20290 Haute-Corse Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

JDP