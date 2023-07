Visite libre du musée des Compagnons Musée de l’Union compagnonnique Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Visite libre du musée des Compagnons Musée de l’Union compagnonnique Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Visite libre du musée des Compagnons 16 et 17 septembre Musée de l’Union compagnonnique Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées europennes du patrimoine, le musée de l’Union compagnonnique vous ouvre ses portes dans le cadre d’une visite libre de l’établissement. Musée de l’Union compagnonnique 17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 84 49 76 28 http://lecompagnonnage-brive.fr Le musée est situé à la « Cayenne », siège social de la société des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis dite « Union compagnonnique ». Y sont exposés des travaux que des « Sociétaires » ont réalisés pour être admis « Aspirant » ainsi que des pièces présentées par des Aspirants pour être reçus « Compagnons » (leur chef-d’œuvre). Pas de parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

