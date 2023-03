« La classe, l’œuvre ! » : c’est moi ! Petits portraits lovériens Musée de Louviers, 13 mai 2023, Louviers.

« La classe, l'œuvre ! » : c'est moi ! Petits portraits lovériens Samedi 13 mai, 14h00

C’est moi ! Petits portraits de lovériens ! – Portraits et autoportraits

Exposition flash de l’artiste Sara. H Danguis et des élèves d’écoles de Louviers.

Exposition de restitution de résidence de l’artiste Sara. H Danguis intervenue dans les écoles de Louviers au premier trimestre 2023 dans le cadre d’une Résidence Triennale de Territoire.

Après une introduction au portrait et à l’autoportrait grâce à une sélection d’oeuvres de l’artiste-peintre Sara. H Danguis, près de 400 autoportraits d’enfants seront à découvrir dans la Galerie des éphémères du Musée de Louviers. Venez découvrir le fruit d’un travail pédagogique autour de l’ouverture culturelle et la réprésentation et l’acceptation de soi !

Au Musée de Louviers on voit grand et on pousse le dispositif « La classe, l’oeuvre » plus loin avec « 6 classes, 400 oeuvres « !

L’artiste sera présente toute la soirée pour aller à la rencontre du public et ainsi pouvoir échanger sur son travail de médiation, ses impressions, ses ambitions et son travail personnel.

Musée de Louviers Place Ernest Thorel, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie 02 32 09 58 55 http://www.ville-louviers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

© Musée de Louviers © Sara H Danguis