Fils et napperons

Rencontrez les Tisseuses de liens lors d’un temps de création collective au jardin dans le cadre de l’exposition « Dentelles d’aujourd’hui ».

Par Caroline Mc Avoy et Françoise De Vito

Musée de l’Outil Rue de la mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village Hazeville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 00 91 http://www.valdoise.fr/musee-de-loutil Au cœur du Vexin français, dans la charmante commune de Wy-dit-joli-Village, le Musée de l’Outil – Collection Claude et Françoise Pigeard et ses florissants jardins baignent dans une atmosphère bucolique. De la forge de Claude Pigeard à la collection d’outils et d’ustensiles caractéristiques des arts et traditions populaires du Vexin français, en passant par les vestiges d’un balnéaire gallo-romain, ce lieu magique accueille ateliers, visites guidées et animations. Embellis avec amour pendant des décennies par Françoise et Claude Pigeard, le musée et ses jardins d’inspiration médiévale forment aujourd’hui un précieux écrin pour des représentations théâtrales ou chorégraphiques, des concerts, des projections cinématographiques, des expositions et des résidences d’artistes ou d’écrivains. La présence d’un balnéaire gallo-romain classé au titre des monuments historiques au sein de cette demeure complète la visite. Les touristes comme les promeneurs, les enfants comme leurs grands-parents, trouveront matière à satisfaire leur curiosité dans ce musée aux multiples facettes.

Nouveauté au Musée : des tablettes tactiles ont été mises à disposition du public. Vous pourrez découvrir 5 vidéos traitant du Musée de l’Outil, ainsi qu’un jeu ludique et interactif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T14:00:00+02:00 – 2023-08-20T17:00:00+02:00

© Tisseuses de liens