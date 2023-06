Projection plein air : Le jardin Secret I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Musée de l’Outil Wy-dit-Joli-Village, 27 juillet 2023, Wy-dit-Joli-Village.

Projection plein air : Le jardin Secret I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Jeudi 27 juillet, 22h15 Musée de l’Outil Entrée libre

De juin à septembre, l’Association Écrans VO organise et coordonne les projections en plein air gratuites et ateliers dans le cadre de la manifestation « Hors les murs : cinés d’été » dans tout le Val d’Oise.

À 22h30 : Projection du film Le jardin secret de Marc Munden

Synopsis :

À la mort de ses parents, la jeune Mary Lennox, enfant solitaire à l’imagination débordante, quitte l’Inde pour rejoindre la campagne britannique. Exilée dans le manoir de son oncle, elle fera la rencontre de son cousin Colin, d’un jeune garçon nommé Dickon, de l’adorable chien Fozzie et d’un ingénieux rouge-gorge. Ensemble, ils partageront la découverte d’un jardin magique et merveilleux qui marquera le début d’une aventure et d’une amitié hors du commun…

Musée de l’Outil Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 00 91 http://WWW.valdoise.fr Au cœur du Vexin français, dans la charmante commune de Wy-dit-joli-Village, le Musée de l’Outil – Collection Claude et Françoise Pigeard et ses florissants jardins baignent dans une atmosphère bucolique.

De la forge de Claude Pigeard à la collection d’outils et d’ustensiles caractéristiques des arts et traditions populaires du Vexin français, en passant par les vestiges d’un balnéaire gallo-romain, ce lieu magique accueille ateliers, visites guidées et animations.

Embellis avec amour pendant des décennies par Françoise et Claude Pigeard, le musée et ses jardins d’inspiration médiévale forment aujourd’hui un précieux écrin pour des représentations théâtrales ou chorégraphiques, des concerts, des projections cinématographiques, des expositions et des résidences d’artistes ou d’écrivains. La présence d’un balnéaire gallo-romain classé aux Monuments historiques au sein de cette demeure complète la visite.

Les touristes comme les promeneurs, les enfants comme leurs grands-parents, trouveront matière à satisfaire leur curiosité dans ce musée aux multiples facettes.

Nouveauté au Musée : des tablettes tactiles ont été mises à disposition du public. Vous pourrez découvrir 5 vidéos traitant du Musée de l’Outil, ainsi qu’un jeu ludique et interactif.

Ces applications sont disponibles en téléchargement gratuit pour smartphones et tablettes. N’hésitez pas à les découvrir :

Le Musée de l’Outil : L’Application Apple

https://itunes.apple.com/us/app/le-mus%C3%A9e-de-loutil-lapplication/id1231015371?mt=8

Le Musée de l’Outil : Le jeu

http://www.furetcompany.com/site/portfolio/musee-de-loutil-du-val-doise/

Entrée libre et gratuite

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ouverture à partir du 1er mai 2018

De 13 h à 17 h 30 du mercredi au vendredi.

De 13 h à 18 h le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Fermé le lundi et le mardi. En voiture A15 > D14, sortie 17 > Guiry-en-Vexin (Musée archéologique du Val-d’Oise) > Wy-dit-Joli-Village (Musée de l’Outil – Collection Claude et Françoise Pigeard).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T22:15:00+02:00 – 2023-07-27T23:59:00+02:00

