Concert au jardin Musée de l’outil Wy-dit-Joli-Village, 13 mai 2023, Wy-dit-Joli-Village.

Concert au jardin Samedi 13 mai, 19h30, 20h30 Musée de l’outil gratuit

Les étudiants du conservatoire investissent le jardin du musée et vous accompagnent jusqu’à la tombée de la nuit.

Par les étudiants du CRR de Cergy-Pontoise

Musée de l'outil Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 67 00 91 Présentée dans un ancien balnéaire gallo-romain classé et une ancienne forge, cette remarquable collection d'outils de Claude et Françoise Pigeard est une évocation du monde agricole et artisanal des XVIIIe et XIX siècle. Un agréable jardin dessiné dans la tradition des jardins de curés agrémente la visite du site. A15 – D14 – sortie n° 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

