Du fil à l'ouvrage Musée de l'outil, 1 et 2 avril, Wy-dit-Joli-Village. À la découverte de la laine et des arts textiles

Du mouton à la laine

Démonstration de savoir-faire • En continu, de 14h à 17h

Découvrez les étapes de transformation de la laine et assistez à des démonstrations de cardage et de filage. Dimanche 2 avril

Autour des arts textiles

Démonstration de savoir-faire • En continu, de 14h à 17h

Echangez autour des arts textiles et du travail des fibres et assistez à des démonstrations de tissage. Zoom sur… Le travail du fil

Visites flash • À 14h, 15h et 16h (20 min)

Explorez la thématique du travail du fil à travers les collections du musée.

