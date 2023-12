Exposition « Mon beau sapin » Musée de Loury Loury, 13 décembre 2023 12:30, Loury.

Exposition « Mon beau sapin » 13 décembre 2023 – 6 janvier 2024 Musée de Loury Voir http://musee-loury.com/

Venez découvrir l’histoire du sapin depuis les origines à aujourd’hui, à travers les rites et traditions populaires, l’histoire du sapin de Noël, son évolution au cours des siècles et l’exploitation par les hommes.

Les mercredis et samedis de 14h30 à 17h ou sur réservation pour les autres jours.

Sur réservation pour les autres jours de la semaine

Musée de Loury Place Antoine Masson, Loury Loury [{« type »: « phone », « value »: « 02 45 48 21 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://musee-loury.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « musee.loury@sfr.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T13:30:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00

2024-01-06T13:30:00+01:00 – 2024-01-06T16:00:00+01:00

FMACEN045V505EKU

SAHL