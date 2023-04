Chasse au trésor Musée de Loury, 14 mai 2023, Loury.

Chasse au trésor Dimanche 14 mai, 10h00 Musée de Loury Voir http://musee-loury.com/

D’énigmes en énigmes, les enfants, accompagnés de leurs parents, chemineront le long d’un parcours qui leur permettra de découvrir non seulement les éléments de la biodiversité mais aussi l’histoire locale, ce qui les

mènera au… Trésor ! L’ensemble de la chasse au Trésor se passera dans le parc du château, à l’intérieur de la Maison de l’Homme et de la Forêt (ancien musée de Loury) et sous son préau.

Musée de Loury Place Antoine Masson, Loury Loury [{« type »: « phone », « value »: « 02 45 48 21 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://musee-loury.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « musee.loury@sfr.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

