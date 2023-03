Forêt nourricière du printemps Musée de Loury Loury Catégories d’Évènement: Loiret

Loury

Forêt nourricière du printemps Musée de Loury, 16 avril 2023, Loury. Forêt nourricière du printemps Dimanche 16 avril, 10h00 Musée de Loury Entrée 4 euros, enfants et étudiants 2 euros, enfants moins de 12 ans gratuit. Possibilité de visiter le musée avec cette entrée. Apprenez à repérer, différencier et connaître les plantes comestibles que la forêt nous offre au printemps. Échangez des recettes lors d’un moment convivial. Possibilité de pique niquer dans le parc .

Rendez-vous le dimanche 16 avril à partir de 10 heures jusqu’à 17 heures sous le préau du musée. Sans réservation. Musée de Loury loury Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 68 58 20 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.loury@sfr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T10:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:00:00+02:00

2023-04-16T10:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:00:00+02:00 Forêt Plantes SAHL

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Loury Autres Lieu Musée de Loury Adresse loury Ville Loury Departement Loiret Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée de Loury Loury

Musée de Loury Loury Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loury/

Forêt nourricière du printemps Musée de Loury 2023-04-16 was last modified: by Forêt nourricière du printemps Musée de Loury Musée de Loury 16 avril 2023 Loury Musée de Loury Loury

Loury Loiret