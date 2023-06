Vivez une nouvelle expérience de visite Musée de l’ours des cavernes Entremont-le-Vieux, 16 septembre 2023, Entremont-le-Vieux.

Vivez une nouvelle expérience de visite 16 et 17 septembre Musée de l’ours des cavernes

Entrez dans la grotte…

Pénombres et lumières diffuses, fraîcheur ambiante, parois rocheuses et sols de la grotte reconstitués, tout est fait pour entretenir l’illusion d’une entrée dans le monde souterrain des ours des cavernes.

Le temps de la visite, ils deviendront tour à tour les spéléologues qui ont découvert la grotte puis les scientifiques qui ont procédé aux fouilles de la grotte aux ours pour revivre une aventure humaine et scientifique exceptionnelle.

Un partage de connaissance interactif et ludique qui permet aux visiteurs de mieux comprendre les différentes démarches scientifiques utilisées et appréhender l’un des derniers géants de la préhistoire.

Découvrez le tout nouveau spectacle immersif du musée et partagez l’espace d’un instant la vie de l’ours des cavernes !

Musée de l’ours des cavernes Epernay, 73670 Entremont-le-Vieux, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Entremont-le-Vieux 73670 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 26 29 87 http://www.musee-ours-cavernes.com Le musée de l’ours des cavernes invite petits et grands à partir sur les traces de cet animal mythique. Des tables ludiques et pédagogiques vous présentent les caractéristiques de l’ours des cavernes et de son environnement. Un film en 3D vous fera revivre l’aventure exceptionnelle de la découverte de la grotte aux ours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

les Charrons