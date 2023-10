Visite guidée et interprétée en langue des signes : Raconte-moi la vie sur terre Musée de Lodève Lodève, 13 mai 2023, Lodève.

Visite guidée et interprétée en langue des signes : Raconte-moi la vie sur terre Samedi 13 mai, 15h00 Musée de Lodève Tarif visite + musée : Plein 8 €/ réduit 6 € / 6 – de 12 ans 4 €/ gratuit – de 6 ans/ gratuit pour les malentendants

Durée : 1h – Tout public, Accessible aux PMR

Un voyage passionnant au centre de la terre proposée par une médiatrice du musée et interprétée en LSF (langue des signes française) par l’association Des ‘L, pour tous (sourds et entendants) et pour toute la famille (enfants et adultes).

Suivez la dérive des continents et les changements climatiques, découvrez les traces des animaux disparus : des premières formes de vie sur Terre aux requins géants en passant par les dinosaures.

Musée de Lodève Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 67 88 86 10 http://www.lodeve.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 88 86 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedelodeve.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

©Vincent Fillon