Spectacle : Macbeth – Un conte rock de Philippe Nicaud Musée de Lodève Lodève, 13 mai 2023, Lodève.

Spectacle : Macbeth – Un conte rock de Philippe Nicaud Samedi 13 mai, 14h30, 19h00 Musée de Lodève Tarif visite + musée : Plein 8 €/ réduit 6 € / 6 – de 12 ans 4 €/ gratuit – de 6 ans

Durée : 1h30 – Tout public à partir de 11 ans, Accessible aux PMR

Un spectacle mêlant narration, slam, poésie, chansons

La dernière création de la Compagnie Théâtrale Francophone vous emmène dans le monde de Macbeth et dialogue avec les dessins de Paul Dardé présentés au musée de Lodève.

Respectueux de l’écriture de Shakespeare en mêlant humour et tragédie, le spectacle est une performance théâtrale et musicale, qui rend la pièce accessible dès 11 ans.

« Le poison de l’ambition est un crime avant l’heure. »

Macbeth, valeureux chef de l’armée écossaise, reçoit le présage qu’il deviendra roi. Signe de la providence ou la voix de la malédiction ? Quoi qu’il en soit l’idée ne le quitte

plus. Avec son épouse Lady Macbeth, il décide alors d’assassiner le roi pour prendre sa place. Notre héros de lumière va devoir affronter les profondeurs de l’âme humaine et les fantômes de la culpabilité.

Musée de Lodève Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 67 88 86 10 http://www.lodeve.com [{« type »: « phone », « value »: « 0467888610 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedelodeve.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T15:30:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

©