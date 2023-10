Cet évènement est passé Animation : Les objets sortent du musée ! Musée de Lodève Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Sans réservation Silex, fossiles, hache du néolithique…. découvrez et manipulez ces objets auprès de nos médiateurs. Tout au long de l’après-midi et de la soirée les médiateurs vous racontent l’histoire et l’utilité des objets du musée. Vous aurez ainsi l’occasion de manipuler certains objets qui sont habituellement inaccessibles. Musée de Lodève Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 67 88 86 10 http://www.lodeve.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 88 86 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedelodeve.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

