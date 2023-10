Cet évènement est passé Le musée de Lodève fête ses 5 ans ! Musée de Lodève Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève Le musée de Lodève fête ses 5 ans ! Musée de Lodève Lodève, 13 mai 2023, Lodève. Le musée de Lodève fête ses 5 ans ! Samedi 13 mai, 10h30, 14h00 Musée de Lodève Entrée libre Une journée pour déambuler tranquillement, discuter avec les scientifiques sur le parvis, écouter de la poésie dans les salles ou jouer une scène de Macbeth. Voilà déjà 5 ans que le Musée de Lodève a réouvert ses portes avec des espaces d’exposition agrandis et une muséographie entièrement nouvelle. Vous n’avez pas encore passé la porte ?

Vous êtes déjà venu mais trop vite ?

Vous adorez le musée et toutes les occasions sont bonnes ? Cette journée festive est pour vous ! Entrée gratuite sans réservation : 10h30-13h et 14h-22h En plus des animations gratuites sur le parvis et dans les salles, trois rendez-vous sont proposés : – une visite du parcours Sciences de la Terre en langue des signes (ouverte à tous) – une pièce de théâtre : Macbeth – un escape game à la Halle Dardé Musée de Lodève Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 67 88 86 10 http://www.lodeve.com [{« type »: « phone », « value »: « 0467888610 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedelodeve.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©musée de Lodève Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Musée de Lodève Adresse Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Ville Lodève Departement Hérault Age max 99 Lieu Ville Musée de Lodève Lodève latitude longitude 43.733717;3.313954

Musée de Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/