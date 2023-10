Visite guidée du musée de l’Institut Pasteur de Lille Musée de l’Institut Pasteur de Lille Lille, 22 février 2023, Lille.

Visite guidée du musée de l’Institut Pasteur de Lille Mercredi 22 février, 14h30 Musée de l’Institut Pasteur de Lille 9,5 / 8 €

Poussez les portes des anciens appartements du professeur Albert Calmette et découvrez de manière privilégiée, à l’aide d’animations technologiques, les recherches menées par Pasteur, Guérin et Calmette. Un·e guide conférencier·ère vous accompagnera dans cette approche ludique et moderne de la science, au sein du musée ouvert exceptionnellement le mercredi.

En partenariat avec le musée de l’Institut Pasteur de Lille.

Visite proposée dans le cadre du bicentenaire de Louis Pasteur et de la thématique « Sicences et santé ».

Musée de l’Institut Pasteur de Lille 18 boulevard Louis XIV Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://www.pasteur-lille.fr/fondation/musee/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T14:30:00+01:00 – 2023-02-22T15:30:00+01:00

2023-02-22T14:30:00+01:00 – 2023-02-22T15:30:00+01:00

Julien Sylvestre – DICOM – Ville de Lille