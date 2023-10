Accès libre à l’exposition et au musée Musée de l’institut du monde arabe Paris, 13 mai 2023, Paris.

L’Institut du monde arabe participe à la Nuit européenne des musées en ouvrant grand les portes de ses expositions temporaires et de ses collections permanentes. Expos, musée, animations, … : le temps d’une soirée, à l’IMA, tout est gratuit !

Au musée

19H30 – Minuit en accès libre

Sur quatre niveaux, le musée de l’Institut explore la pluralité du monde arabe en termes de populations, de langues, de confessions et surtout de traditions culturelles. Cinq thèmes jalonnent le parcours : l’émergence de l’identité arabe au Ier millénaire av. J.-C. ; le rapport au sacré depuis l’Antiquité jusqu’aux trois monothéismes abrahamiques ; la ville comme reflet de la société musulmane ; les expressions de la beauté ; la relation au corps et l’hospitalité. L’accrochage privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets rarement mis en regard, issus de l’archéologie antique et médiévale, de l’art et de l’artisanat, de la création moderne et contemporaine.

Accès libre à l’exposition Ouzbékistan

19H30 – Minuit

Une collection d’œuvres uniques, exposées pour la première fois hors des musées d’Ouzbékistan, est à découvrir à l’IMA. Soit plusieurs centaines de pièces, et autant de splendeurs confectionnées au tournant du XXe siècle, qui nous plongent dans l’histoire et les savoir-faire ancestraux d’un pays creuset de civilisations millénaires.

Somptueux manteaux chapans et accessoires brodés d’or de la cour de l’Émir, selles en bois peintes, harnachements de chevaux en argent sertis de turquoises, précieuses tentures brodées suzanis, tapis, ikats de soie, bijoux et costumes de la culture nomade ainsi qu’une quinzaine de peintures orientalistes : au fil d’un parcours déployé sur plus de 1100 m² se déploient près de 300 pièces inédites, représentatives des trésors de l’Ouzbékistan.

Ouverture prolongée de la librairie – Boutique

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 23h

Prolongez la visite des expositions et découvrez nos sélections d’ouvrages autour de ces thématiques.

Café littéraire

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 23h

Venez découvrir les saveurs du monde arabe : Mezze, l’assiette à partager marocaine, les pâtisseries orientales, thé à la menthe… à déguster sur le pouce.

