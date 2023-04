MUSÉE DE L’INDUSTRIE TEXTILE MISE EN LUMIÈRE MUSEE DE L’INDUSTRIE TEXTILE 38200 VIENNE Vienne Catégories d’Évènement: Isère

MUSÉE DE L’INDUSTRIE TEXTILE MISE EN LUMIÈRE MUSEE DE L’INDUSTRIE TEXTILE 38200 VIENNE, 13 mai 2023, Vienne. MUSÉE DE L’INDUSTRIE TEXTILE MISE EN LUMIÈRE Samedi 13 mai, 20h00 MUSEE DE L’INDUSTRIE TEXTILE 38200 VIENNE LE MUSÉE SUR SON 31

Rendez-vous au musée pour une mise en lumière des machines textiles et pour déambuler dans les collections, comme vous ne les aviez jamais vues.

En partenariat avec l’Asso’Lumière par la licence pro conception et management en éclairage à l’iaelyon. MUSEE DE L’INDUSTRIE TEXTILE 38200 VIENNE 4, rue Victor-Faugier Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

