« La Classe l’Œuvre » : médiation proposée en salles d’exposition temporaire par des élèves du projet Samedi 13 mai, 19h30 Musée de l’imprimerie et de la communication graphique série de courtes médiations proposées librement sans inscription

« La classe, l’œuvre » est une opération nationale d’éducation artistique et culturelle proposée pour la Nuit des Musées, liant une structure culturelle et un établissement scolaire. Cette année, c’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que les élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme Agnès Mouillard de l’école Condé de Lyon seront présents pour proposer une médiation sur des choix d’œuvres présentes dans notre exposition temporaire Rouge Stephen King, Vert Véronèse, Bleu Maggie Nelson Surtout, ils évoqueront le travail de création et de rédaction qu’ils auront réalisé au sein de l’exposition et que l’on peut aussi retrouver dans le livret de visite.

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.imprimerie.lyon.fr Dans un bâtiment de la Renaissance, ancien hôtel de ville de Lyon, est présenté un panorama unique de l’histoire du livre et des techniques graphiques de Gutenberg à nos jours.

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

