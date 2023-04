Visite libre des collections permanentes du musée Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon Visite libre des collections permanentes du musée Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, 13 mai 2023, Lyon. Visite libre des collections permanentes du musée Samedi 13 mai, 19h00 Musée de l’imprimerie et de la communication graphique entrée libre sans réservation Le musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique vous donne des points de repère historiques, esthétiques, techniques en vous plongeant dans la naissance et l’évolution de l’imprimerie depuis la Renaissance. Un patrimoine vivant qui donne sens aux mutations technologiques que nous sommes en train de connaître. Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.imprimerie.lyon.fr [{« link »: « https://www.imprimerie.lyon.fr/fr »}] Dans un bâtiment de la Renaissance, ancien hôtel de ville de Lyon, est présenté un panorama unique de l’histoire du livre et des techniques graphiques de Gutenberg à nos jours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

©Sarah Lowicki pour le MICG

