Visite libre de l’exposition temporaire ROUGE STEPHEN KING VERT VÉRONÈSE BLEU MAGGIE NELSON Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, 13 mai 2023, Lyon.

Visite libre de l’exposition temporaire ROUGE STEPHEN KING VERT VÉRONÈSE BLEU MAGGIE NELSON Samedi 13 mai, 19h00 Musée de l’imprimerie et de la communication graphique entrée libre sans réservation

Venez librement visiter notre nouvelle exposition temporaire ROUGE STEPHEN KING VERT VÉRONÈSE BLEU MAGGIE NELSON

Comment l’œil perçoit la couleur ? Synthèses additives, soustractives, trames, peinture, pigments : à côté d’un retour sur la formation de ces couleurs, leurs rôles sociaux et politiques, explorons les mondes de trois artistes pour donner un éclairage esthétique et émotionnel à l’ensemble : Stephen King, Véronèse et Maggie Nelson.

Le Rouge permet d’exposer les différentes passions de Stephen King pour l’écriture, la littérature policière et fantastique, ainsi que les films adaptés de ses œuvres. De Shining à Dead Zone, ses livres cultes, très autobiographiques, font la part belle à ses peurs et ses joies d’enfance, bien plus que l’on ne l’imagine. Ils résonnent avec des créations et des symboles liés à la couleur rouge, comme la rose, les posters soviétiques ou le logo LEGO.

Le Vert Véronèse est le nom attribué à une teinte spécifique de couleur, qui pousse à faire le lien avec l’utilisation du vert dans les tableaux du maître italien du XVIe siècle. Une dizaine de réalisations du peintre sont alors présentées, imprimées en grand format pour l’occasion, en mettant côte à côte des sujets traversant toute la complexité des perceptions du vert, comme les dragons, le jeu vidéo Zelda ou l’écran-vert au cinéma.

Enfin, l’autrice et poétesse Maggie Nelson a composé l’ouvrage Bleuets (2009) à partir des différentes formes de l’obsession qu’elle a contractée pour la couleur bleue à la suite d’une rupture amoureuse. Son texte est confronté, découpé en fragments, avec une cinquantaine d’images « bleues » venues de nos collections, de l’histoire de l’art et de la culture pop, pour rendre hommage à ce livre, véritable ode à la mélancolie et la résilience.

Une explosion de couleurs, de récits et d’images pour ravir les grand·es comme les petit·es !

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.imprimerie.lyon.fr [{« link »: « https://www.imprimerie.lyon.fr/fr/edito/rvb-rouge-stephen-king-vert-veronese-bleu-maggie-nelson »}] Dans un bâtiment de la Renaissance, ancien hôtel de ville de Lyon, est présenté un panorama unique de l’histoire du livre et des techniques graphiques de Gutenberg à nos jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

© Sarah Lowicki pour le MICG