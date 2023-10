Mini concerts instrumentaux et vocaux par le Conservatoire de Lyon Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon, 13 mai 2023, Lyon.

Mini concerts instrumentaux et vocaux par le Conservatoire de Lyon Samedi 13 mai, 19h00 Musée de l’imprimerie et de la communication graphique participation libre sans réservation

Musiques électroniques, chants et instruments résonneront dans le musée grâce aux étudiant·es et enseignant·es du Conservatoire de Lyon ! Ils et elles interprèteront des morceaux en lien avec les objets et œuvres du musée pour une approche sensible et décalée de nos expositions.

> Dans la cour : set d’électroacoustique en live sous la direction artistique de Stéphane Borrel

> Dans les salles : deux ensembles de cinq chanteurs et chanteuses sous la direction artistique de Jean Ribbe et trois groupes d’improvisation générative sous la direction artistique de Raphaèle Biston. Dans le cadre de la 1ère édition du festival SurgissementS, du 11 au 17 mai 2023 sur la création musicale

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.imprimerie.lyon.fr Dans un bâtiment de la Renaissance, ancien hôtel de ville de Lyon, est présenté un panorama unique de l’histoire du livre et des techniques graphiques de Gutenberg à nos jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

