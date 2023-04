Exposition RVB – Rouge Stephen King, Vert Véronèse, Bleu Maggie Nelson Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Exposition RVB – Rouge Stephen King, Vert Véronèse, Bleu Maggie Nelson Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, 7 avril 2023, Lyon. Exposition RVB – Rouge Stephen King, Vert Véronèse, Bleu Maggie Nelson 7 avril – 3 septembre Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Gratuit sous certaines conditions / Entre 4€ et 6€ L’exposition RVB au musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique montre notamment une sélection d’œuvres imprimées d’artistes contemporains de la région de Leipzig pour composer un panorama graphique local. Le musée de Leipzig présentera de son côté fin 2023 cette même sélection d’œuvres imprimées dans une exposition Röt, Grün, Blau. RVB POUR ROUGE, VERT, BLEU, TROIS EXPOSITIONS EN UNE, TROIS PROJETS CONÇUS COMME TROIS CALQUES D’UNE SEULE IMAGE, INDÉPENDANTS LES UNS DES AUTRES ET QUI, SUPERPOSÉS, CRÉENT LA SURPRISE ET AIGUISENT NOS REGARDS. Comment l’œil perçoit la couleur ? Couleurs additives, soustractives, trames, peinture, pigments : à côté d’un retour sur la formation de ces couleurs, leurs rôles sociaux et politiques, nous explorerons les mondes de trois artistes pour donner un éclairage esthétique et émotionnel à l’ensemble : Stephen King, Véronèse et Maggie Nelson. Le Rouge permettra d’exposer les différentes passions de Stephen King pour l’écriture, la littérature policière et fantastique, ainsi que les films adaptés de ses œuvres. De Shining à Dead Zone, ses livres-cultes, très autobiographiques, font la part belle à ses peurs et ses joies d’enfance, bien plus que l’on ne l’imagine. Ils résonneront avec des créations et des symboles liés à la couleur rouge, comme la rose, les posters soviétiques ou le logo LEGO. Le Vert Véronèse est le nom attribué à une teinte spécifique de couleur, qui pousse à faire le lien avec l’utilisation du vert dans les tableaux du maître italien du XVIe siècle. Une dizaine de réalisations du peintre seront alors présentées, imprimées en grand format pour l’occasion, en mettant côte à côte des sujets traversant toute la complexité des perceptions du vert, comme les dragons, le jeu vidéo Zelda ou l’écran-vert au cinéma. Enfin, l’autrice et poétesse Maggie Nelson a composé l’ouvrage Bleuets (2009) à partir des différentes formes de l’obsession qu’elle a contractée pour la couleur bleue à la suite d’une rupture amoureuse. Son texte sera confronté, découpé en fragments, avec une cinquantaine d’images « bleues » venues de nos collections, de l’histoire de l’art et de la culture pop, pour rendre hommage à ce livre, véritable ode à la mélancolie et la résilience. Une explosion de couleurs, de récits et d’images pour ravir les grand·es comme les petit·es ! Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 Rue de la Poulaillerie 69002 Lyon Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T10:30:00+02:00 – 2023-04-07T18:00:00+02:00

2023-09-03T10:30:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00 Culture Exposition Musée de l’imprimerie et de la communication graphique

Musée de l'imprimerie et de la communication graphique
13 Rue de la Poulaillerie 69002 Lyon

