Atelier de fabrication d’un arbre généalogique en français/alsacien Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h30 Musée de l’image populaire Tarif : 5 € à régler lors de l’inscription

Durée : 1 heure

Places limitées

Réservation obligatoire

Inspiré des arbres généalogiques de Michèle Deitchmann, actuellement exposé au Musée de l’Image Populaire, Carole Michel-Merckling (Responsable du Musée) et Manon Zinck Dambach ont imaginé un atelier de fabrication d’un arbre généalogique en alsacien !

Les familles, accompagnées par les deux mascottes de Manon ; Hafele & Storichele, pourront créer leur arbre familial.

Chaque enfant ou famille repartira avec son œuvre !

Venez vous initier à l’alsacien tout en découvrant les œuvres du Musée !

Atelier famille – enfant à partir de 6 ans.

Musée de l’image populaire 24 rue du Docteur Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen Pfaffenhoffen 67350 Bas-Rhin Grand Est http://www.pfaffenhoffen.org [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 07 80 05 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@commune-valdemoder.fr »}] Dans un bâtiment Renaissance entièrement rénové, trois niveaux d’expositions d’images populaires peintes à la main, découpées au canivet ou peintes sous verre, retracent l’existence d’une belle tradition locale quelque peu oubliée : celle des images souvenirs, témoins des grandes étapes de la vie (souvenirs de baptêmes, de confirmations, de mariages, etc). Elles sont l’héritage fragile et sensible d’une pensée et d’un art populaire alsacien que certains artistes contemporains réinterprètent et font ainsi perdurer. Parc de stationnement (à 50m) Bus SNCF (arrêt à 200m du musée) Gares SNCF la plus proche : Obermodern (à 5km).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Carole Michel-Merckling pour le Musée de l’Image Populaire